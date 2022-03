Uitslag Stelling: ’Voorkom NAVO-inmenging’

President Zelenski van Oekraïne blijft de NAVO oproepen om een no-flyzone boven Oekraïne in te stellen. Of in ieder geval vliegtuigen te sturen. De NAVO houdt vol dat dit geen optie is. Het luchtruim afsluiten en vliegtuigen inzetten buiten NAVO-grondgebied, kan een conflict met Rusland uitlokken en dit kan uitlopen op een wereldoorlog. Ongeveer de helft van de stemmers vindt het daarom verstandig om geen no-flyzone in te stellen. „Hiermee mengt de NAVO zich in de strijd, want zo’n no-flyzone moet bewaakt en gehandhaafd worden, wat een escalatie zou betekenen waarvan de gevolgen niet te overzien zijn”, reageert iemand. Velen vrezen voor het ergste: „Het is droevig, maar een kernoorlog kunnen we niet riskeren. Niet verder inmengen in deze waanzinnige en misdadige oorlog, die ’idioot’ heeft genoeg spullen om heel Europa te vernietigen.”

Maar, zeggen de voorstanders van NAVO-inmenging: we kunnen de Oekraïners niet aan hun lot overlaten. Poetin is niet meer te stoppen en een no-flyzone zou een goede manier zijn om Oekraïne een eerlijke kans te geven tegen deze invasie, zo stelt 41 procent van de deelnemers. „Om mannen, vrouwen en kinderen te beschermen. Om het land een eerlijke kans te geven tegen de formidabele overmacht van het Russische leger. Maar vooral om Poetin duidelijk te maken: tot hier en niet verder!”

Deze groep vindt dat de NAVO te veel aan de zijlijn blijft staan. „Er wordt veel te diplomatiek gehandeld. De NAVO moet vanuit Oekraïne de Russen terugdrijven. En daarna pas gaan praten”, vindt een stemmer. En: „Het wordt Poetin nu wel heel gemakkelijk gemaakt om Oekraïne te veroveren. Niemand durft in te grijpen. Dat dit kan gebeuren in deze tijd!” Bovendien, hij trekt toch zijn plan, ongeacht de reactie van de internationale gemeenschap, zeggen veel stemmers. „Poetin gaat sowieso door, dus zal de NAVO toch echt iets moeten doen om hem te stoppen.” Velen zijn van mening dat de wereldoorlog al aan de gang is en de Russische leider het niet laat bij Oekraïne „De ongekende brutaliteit en wreedheid moet gestopt worden, nu het nog kan. Poetin gaat door tot hij ook Moldavië, de Baltische landen en desnoods Polen en Finland bezet heeft. De enige taal die hij begrijpt, is militaire kracht.”

Sommigen geloven niet dat het afsluiten van het luchtruim kan helpen. Zo zegt één van hen: „Een no fly- zone heeft geen enkele zin omdat Rusland dan tot raketbeschietingen over zal gaan wat nog veel desastreuzer zal zijn. We moeten de Russen op hun terrein aanvallen, met het risico op een derde wereldoorlog. Nu laten we een heel volk afslachten, dat kan niet.”

Sommigen hebben enige hoop dat het conflict op een andere manier wordt beëindigd: „Hopelijk wordt dit snel intern door het Russische volk opgelost en zetten ze die mafkees zelf af.” Anderen geloven vooral in de diplomatie en harde sancties en het verder isoleren van Rusland. „Totaal isoleren. Alles afpakken van de oligarchen en rijken, niks meer invoeren, de gaskraan dichtdraaien.”