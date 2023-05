De kroon op een Brits pr-succes

Premium Het beste van De Telegraaf

Nog even over de kroning van Charles. Dat was een indrukwekkend ceremonieel, vol plichtplegingen en rituelen. Het was ook een tv-spektakel, waarvoor de Britse staatsomroep BBC was uitgerukt met maar liefst 150 (!) camera’s.