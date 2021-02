Wilders en Baudet blokkeren een rechts kabinet

Binnenland

Woede om Neurenberg-uitspraak Baudet

FvD-lijsttrekker Thierry Baudet ligt onder vuur na een uitspraak over het Neurenberg Tribunaal tijdens een campagnebijeenkomst in Gouda. In reactie op een vraag uit het publiek betwistte de politicus de legitimiteit van het historische proces tegen nazi-kopstukken.