Restaurants, theaters, detailhandel, cafés, pretparken en dierentuinen dicht. Iedereen houdt zich aan de regels en doet zijn stinkende best in het mkb om zich aan de regels te houden, evenals hun bezoekers. Slechts één groep doet dat niet, de jongeren!

Gaan we daarvoor de hele economie ontwrichten: hoge werkloosheid door faillissementen van bedrijven die met mega schulden blijven zitten? Remedie: avondklok voor jongeren tot 25 jaar, illegale feestjes binnen of buiten: iedereen arresteren en voor de rechter. Oh ja en zelf de troep oplaten ruimen. Klaar met dat softe gedoe! Ik wil mijn vrienden ook zien, maar dat kan nu eenmaal niet!

Marou Duyvelaar-Janssen, Middelburg