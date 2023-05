’Studenten mentaal weerbaar maken’

Een goede gedachte, want stress maakt onlosmakelijk deel uit van het hele leven, waartegen wij ons altijd moeten wapenen. Door minder studiepunten te eisen, dreigt echter het gevaar dat studenten in het hoger onderwijs minder intellectuele bagage meenemen naar het volgend studiejaar. Een aantasting van de kwaliteit van het onderwijs, die, ook internationaal gezien, nu nog hoog staat aangeschreven. Zou het dan niet de voorkeur verdienen voor het verminderen van stress in het eerste jaar een facultatief leervak ’mentale weerbaarheid’ in te voeren om tot het gewenste resultaat te komen? Een win-win situatie: de kwaliteitseisen blijven behouden en de stress wordt aangepakt. Met het welzijn van de student te stellen boven de onderwijskwaliteit wordt de verkeerde weg ingeslagen.

Marianne Kessen