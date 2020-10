De uitschakeling in de groepsfase van de vorige Champions League door Valencia was voor de staf, spelers, clubleiding en fans van Ajax een kater, maar bleek achteraf een zegen voor Amsterdam en misschien wel heel Nederland. Niet Ajax, maar Valencia speelde daardoor de achtste finale van het miljoenenbal tegen Atalanta, een wedstrijd die later een coronabom bleek te zijn.