’SP-Kamerlid Leijten legt vinger op zere plek’

Het meest recente voorbeeld hiervan is natuurlijk directeur-generaal Jaap Uilenbroek van de Belastingdienst, die na zijn werkelijk tenenkrommende optreden in de toeslagaffaire nu als beloning een baan krijgt in Den Haag.

De premier probeerde tevergeefs om de gehele zaak weer eens op z’n Rutteaans te bagataliseren, door te zeggen dat kamerlid Leijten dit zo niet kan zeggen. Maar dit Kamerlid legt constant haar vinger op de zere plek en verdient hiervoor ons aller respect. Zij weet in ieder geval wel wat er leeft in onze samenleving.

Jan Pronk, Beverwijk.