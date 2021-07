Uitslag Stelling: ’Kwaliteit vóór identiteit’

De meeste respondenten vinden niet veel mis aan het hoger onderwijs. Het beeld van het hoger onderwijs als ‘wit, mannelijk’ bastion klopt niet, denken zij. Driekwart denk bovendien niet dat meer diversiteit het wetenschappelijk onderzoek ten goede komt. ,,We moeten gewoon de beste mensen voor de klas hebben staan, of die nou bruin, geel, wit of rood zijn. Anders kun je het basisonderwijs net zo goed een vrouwelijk bastion noemen.”

De strenge diversiteitseisen moeten in het hoger onderwijs in heel Europa gaan gelden. Maar bijna niemand vindt dat Europa zich mag bemoeien met het beleid van 'onze' universiteiten en hogescholen. ,,Laat de EU zich alleen bemoeien met handel en financiën en zich niet gedragen als een federale overheid”, klinkt het. En een ander stelt: „Nederland wil natuurlijk weer het braafste jongetje uit de klas zijn. Andere landen gaan zich hier geen lor van aantrekken en krijgen toch ook gewoon die subsidie.”

Sommigen vinden dat universiteiten en hogescholen een voortrekkersrol moeten spelen bij emancipatie van minderheidsgroepen. Een voorstander meent: ,,Vriendjespolitiek moet worden bestreden, waarbij baantjes worden doorgeschoven. Daardoor krijg je alleen je juiste mensen op de juiste plek, en komt er vanzelf meer diversiteit.”

Ruim driekwart van de deelnemers vindt dat iedereen in Nederland evenveel kans heeft op het volgen van hoger onderwijs. ,,Kennis vergaren en doorgeven, dat is het belangrijkste. Intelligentie moet dus leidend zijn, en niet je afkomst.”

Een overgrote meerderheid vindt het niet nodig dat er in de hele maatschappij meer aandacht moet komen voor ‘diversiteit’ en ‘inclusiviteit’. Een tegenstander beweert: ,,Het loopt volledig uit de hand, op allerlei gebieden. Alles wat normaal was, is niet meer normaal.”

VVD-Tweede Kamerlid Hatte van der Woude toonde zich verbolgen over de plannen van Van Engelshoven, die onder meer voorzien in genderneutrale toiletten in de gebouwen van de onderwijsinstellingen. Velen geven Van der Woude gelijk, toch is er ook kritiek. ,,Raar, Van der Woude is van een regeringspartij en is het blijkbaar oneens met het regeringsbeleid.”

Een respondent noemt de eisen van Van Engelshoven 'een typisch D66-gedrocht'. ,,Mijn dochter is net klaar met haar transitie en studeert aan de TU Delft. Zij wil juist als vrouw aangesproken worden en voelt zich juist uitgesloten door al die inclusiviteit. Zij zit dus helemaal niet te wachten op genderneutrale toiletten en op 'hallo iedereen' door de omroepinstallatie.”

De meesten vinden dat de minister zich beter bezig kan houden met de kwaliteit van het onderwijs. Velen maken zich hierover druk. Eén van hen: ,,Het gaat niet over over bij welke identiteitsgroep je zit, maar om het niveau van je intelligentie.” Daarbij vindt twee derde van de stemmers dat universiteiten en hogescholen veel meer tijd en energie moeten steken in de huidige studenten, die de afgelopen anderhalf jaar alleen maar online onderwijs hebben gehad.