Brief 3 ’Langetermijndenken noodzaak in vluchtelingencrisis’

We moeten echter wel waken voor het feit dat vooral als het gaat om de opvang van Oekraieners thuis dat dit toch wel wat betekent voor het leefmilieu in de huiselijke omgeving want het zijn overwegend ouderen en vrouwen met kinderen en korte termijn opvang medegezien het huizenprobleem zit er niet in dus men is voor lange termijn aan elkaar verbonden en dat is los van de andere cultuur toch iets om over na te denken?

Ook mogen de asielzoekers uit niet-Europese landen hiervan niet de dupe worden want die hebben al het nodige voor hun kiezen gekregen. Gezien onze onmacht om op een volwaardige wijze invulling te geven aan het huidige asielbeleid zullen ook de Oekraniers hier op termijn last van zullen hebben!

Emotie is prima maar als voorbeeld kan ik stellen de bejubeling en waardering van het verplegend personeel tijdens het begin van de coronaperiode maar vanwege besmet personeel, onderbezetting en daardoor minder goede zorg sloeg deze waardering al snel om in agressie !

M. van den Berg, Den Haag

