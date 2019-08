Al anderhalf jaar smullen we van de smeuïge details die naar buiten komen over de liefdessoap bij het Openbaar Ministerie. Hoofdofficieren Marc van Nimwegen en Marianne Bloos zijn de hoofdrolspelers in het doktersromannetje en alles draait om de grote vraag of de twee al seks hadden, toen ze dat eigenlijk nog niet mochten hebben.