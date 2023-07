’Gepensioneerden worden wederom achtergesteld’

Geen inflatie, dan geen indexatie!

Ja, ook dit jaar is er sprake van inflatie. Echter, de redenering is dat de gepensioneerden vorig jaar zijn overgecompenseerd. Misschien is men vergeten dat gedurende jaren er sprake was van inflatie, maar dat, door de gehanteerde rekenrente er geen sprake kon zijn van indexatie.

Lijkt me dat de gepensioneerden wederom worden achtergesteld .

Toine Proost