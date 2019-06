Brief 1 ’Onderste steen boven in zaak-Wilders’

Als de beweringen van Geert Wilders en zijn advocaat Knoops kloppen dat de voormalige minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten zich met het onderzoek van het OM naar de ’meer Marokkanen’-zaak, waarschijnlijk met medeweten van minimaal zijn partij de VVD, maar mogelijk ook met medeweten van kabinetsleden, heeft bemoeid dan is een parlementaire enquête zoals door Wilders voorgesteld niet toereikend.

Hier is een aanpak á la Russiangate door een geheel onafhankelijk onderzoeksteam op zijn plaats, want het gaat - indien de aantijgingen waar zijn - om het meest wezenlijke van ons democratische stelsel. Alleen een niet-politiek gedreven aanpak kan voorkomen dat ons land richting het Poolse of Hongaarse rechtssysteem rolt.

Ger Lemmens, Valkenburg a.d. Geul

