Brief 1: ’Tijd voor fundamentele keuzes’

Woningbouw kan blijkbaar alleen plaatsvinden wanneer elders stikstofuitstoot wordt beperkt. Een nieuwe activiteit kan alleen plaatsvinden wanneer er een oude voor wordt opgeofferd. Nederland is dus vol met wat ook. Het wordt tijd voor fundamentele keuzes! We kunnen niet iedere snipper aangelegde natuur beschermen en huizen bouwen en windmolens neerzetten en zonneparken laten aanleggen en de toegangspoort van Europa zijn met grote havens en logistiek en vervoer en nog veel meer. Of laten we straks het meest primaire voedsel overvliegen uit Afrika en Zuid Amerika? Maak keuzes en denk daarbij eerst aan de mensen die hier wonen en werken.

Jan Oosterhof, Hellendoorn

