’Meer praktijkles op mbo-scholen’

De veranderingen in het onderwijs hebben ook een grote rol gespeeld. We hadden ooit een Ambachtschool en een MTS. Toen kwam de LTS waar de leerlingen in drie jaar in totaal minder uren praktijklessen kregen dan in twee jaar op de ambachtschool! Wel werd de MTS verheven tot HTS wat een goede zaak was, meer vergelijkbaar met bestaande technische opleidingen in het buitenland.

Albert Faber

Heemskerk