’Gooi sigarettenpeuk niet in de natuur’

Ik snap dat mensen zich ergeren aan sigarettenpeuken. Zeker op de stranden. Het is te gek voor woorden om je sigaret in de natuur te gooien of bij een stoplicht je asbak te legen. Zeer asociaal gedrag. Vroeger, toen ik zelf nog rookte had ik een klein asbakje met dekseltje in mijn tas en eenmaal uitgerookt, hup, peuk in asbakje, deksel erop en thuis weggooien. Hoe moeilijk kan het zijn?

Op naturistenstranden zie je geen weggegooide peuken of ander afval. Waarom kan dat niet overal?

Annemarie Mars