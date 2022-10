’Woningnood onoplosbaar’

Prominente economen hebben steeds gewaarschuwd dat dit fout gaat aflopen en dat merken we nu. Het resultaat is een torenhoge inflatie en daardoor een hoge rente, die onvermijdelijk verder gaat oplopen. Van het ambitieuze huizenbouw plan van Hugo de Jonge komt dan ook niets terecht. Immers, door de enorme inflatie worden nieuwbouwwoningen steeds duurder en door de al maar oplopende rente kan steeds minder hypothecair gefinancierd worden. Het einde van de woningnood is dan ook niet in zicht.

A. v/d Geest, Oegstgeest