De Kwestie: ’Reclame maken voor iets dat tot verslaving kan leiden is diep treurig’

Behalve dat veel reageerders de reclames op zichzelf al als irritant ervaren is het feit dat er iets aangeprezen wordt dat op een verslaving kan uitdraaien ’diep treurig’ te noemen. Reclame maken voor iets waar een verslaving uit kan ontstaan zou juist strenger moeten worden, vinden zij. Net zoals dat ook is gedaan bij reclames over tabak en alcohol.

Volgens reageerder Rutte 4 geeft armetier staan de gokreclames eigenlijk volledig haaks op verslavingsbeleid. „Die zegt namelijk dat reclames niet op jongeren gericht mogen worden. Maar de Nederlandse loterijen schreeuwen de jeugd toe om maar te gaan gokken. Of je nou een supermarkt, benzinestation, sigarenboer of tijdschriftenhandel binnenloopt, je komt hun reclames overal tegen. Kijk alleen al naar Koning TOTO. Dat is puur op de jeugd gericht. Het is duidelijk dat Rutte puur op geld uit is”, vindt deze lezer.

Volgens Partijtje beseft de overheid niet wat zij aanricht. „De verslavingsklinieken gaan het druk krijgen.” Pau ziet het zo: „Het is gewoon vanuit de politiek aanzetten tot gokken, niet meer of minder.” Het is volgens Pau de gezondheidszorg die dit probleem op termijn zijn bordje krijgt. Dat denkt ook Josephina2. „Gokken levert niemand wat op. De staat niet en de belastingbetaler niet. „Straks weer mekkeren dat ze niet rond kunnen komen en de schulden moeten weer vereffend worden door de belastingbetaler. Vervolgens worden ze in de watten gelegd door de hulpverleners.”

„Ik ken uit mijn eigen wereld mensen die verslaafd waren en alles vergokt hebben”, geeft Rik60 als voorbeeld. „Eigenlijk is het precies zo'n verslaving als drugs of drank, het maakt hele gezinnen kapot, ze zuigen iedereen mee de afgrond in als ze geen maat weten te houden. Daarom is het een zeer slechte zaak om gokken zo makkelijk te maken. Ze halen niet voor niets de sigaretten uit de supermarkten, nu alle aanbiedingen wijn nog”, oppert hij.

„Je kan beter verslaafd aan de sigaret zijn dan aan gokken”, vindt d_muyzert. „Met het laatste kan je je hele bestaan verwoesten en je familie. Roken kan dodelijk zijn.” En daarmee heb je dan vooral je zelf. „Minder erg”, concludeert d_muyzert.

„Die enorm irritante reclame, voor het aanprijzen van een verslaving is diep en diep treurig”, vindt ook Jokkmokk. „Maar het levert geld op dus is alles toegestaan.”

M_sleutel ziet het probleem niet zo. „Het is amper mogelijk om bij een online casino gokverslaafd te raken of meer geld uit te geven dan je kan.”

Daarbij is het volgens Paranormal Investigator nog altijd aan de mensen zelf wat je met de gokreclames doet. Je kunt tenslotte ook verder scrollen en er niet naar kijken. „Reclames verplichten je tot niets.” Iedereen is toch op de hoogte dat veel reclames te mooi zijn om waar te zijn. „Er zijn helaas genoeg mensen die zich door reclames voor de gek laten houden. Het geloven in de werking van een shampoo kan je ook veel geld kosten voordat je er achterkomt dat het helemaal niet werkt.”

Een gokje wagen zou in deze tijd misschien niet eens zo’n slecht idee kunnen zijn meent reageerder RETEP 100. „Misschien helpt het een gokje te wagen om de ziektekostenpremie; energienota of huur te kunnen betalen?”

Maar dat vindt Zwarte Piet Blijft geen goed idee. „Gokken moet worden ontmoedigd. Er komen alleen maar problemen van. En vergeet niet, het huis wint altijd. Mensen vallen altijd ten prooi aan hebzucht of hoop om hun financiële problemen op te lossen......gokken maakt het alleen maar erger”, zo luidt de waarschuwing van deze lezer.

Verder is het niet alleen het gokken waar reageerders op De Kwestie zich druk over maken. Reclame is op zich al iets om je aan te ergeren. Ook als het niet om gokken gaat. „Je kan niets meer aanzetten of openslaan en je stuit meteen op een reclame. Dat wordt dan met veel geschreeuw gebracht alsof de consument stokdoof is. „Of het nou een gokreclame is of niet. Op die troep zit toch niemand te wachten”, zegt PeBra. „Reclame tijdens een film duurt 15 minuten, daarom kijk ik geen film op de televisie meer”, heeft Pjotr Nachtegaal als oplossing voor het reclamegeweld.

Ze moeten de reclames echt verbieden, vindt ook fritsschulze. „Als mensen willen gokken weten ze het ook wel zonder reclames te vinden.”

Volgens Gwoonlk zit het gevaar er vooral in dat de reclames mensen proberen te overtuigen dat gokken heel normaal is. „Het is niet normaal om tijdens je werk op je mobiel te gaan zitten gokken.” Dat de mogelijkheden worden uitgebreid om het online gokken in het buitenland tegen te gaan en zodoende toch ook wat aan belasting te kunnen innen. Dat vindt Gwoonlk prima. „Maar het promoten als iets normaals?”, dat gaat te ver.