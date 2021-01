Uitslag stelling: ’Oxfordvaccin ook voor EU’

De EU zinspeelt erop dat de farmaciereus de vaccins heeft geleverd aan Israël en aan het Verenigd Koninkrijk. Driekwart van de respondenten gelooft dat dit het geval is. AstraZeneca beweert daarentegen dat levering niet is te garanderen, omdat het zo ingewikkeld is om vaccins te maken.

Maar een deelnemer wijst ook op de overeenkomst. ,,In principe moeten ze leveren, maar als de EU geen goede afspraken heeft gemaakt, dan ligt dat aan de EU en niet aan AstraZeneca.” Een andere respondent lijkt het een goed idee het bedrijf te nationaliseren om het zo te dwingen vaccins te leveren aan ons. ,,In het belang van de volksgezondheid.”

Bijna alle respondenten begrijpen heel goed dat de EU iets terug wil zien voor de twee miljard euro die Brussel heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van de vaccins. Het medicijn wordt vrijdag waarschijnlijk goedgekeurd door het Europese medicijnagentschap EMA en dan kan het pas gegeven worden. In Groot-Brittannië en Israël wordt er al mee geprikt.

,,Mocht inderdaad blijken dat het VK en Israël de vaccins heeft gekregen die voor de EU waren bedoeld, dan moet vanaf heden alle productie naar Europa, totdat de achterstand is ingelopen. En er moet minstens 1 miljard van die twee miljard terug”, stelt een criticus. Anderen verwijten de EU te traag te reageren. ,,Ze zijn te ongeorganiseerd in hun aanpak. Dan moet je niet verbaasd zijn als anderen er met de buit vandoor gaan.”

Deze tegenvaller staat nog los van de situatie in Nederland, waar het vaccinatie-tempo tergend langzaam is. Een grote meerderheid van de respondenten vindt dat Nederland veel te voorzichtig is. Er gaan stemmen op nu zo veel mogelijk mensen te prikken, ondanks dat de benodigde tweede doses nog niet binnen zijn. Velen zijn erover verdeeld of dat de juiste strategie is; de ene helft is voor, de andere helft is tegen.

,,Prima als ik in de herfst pas mijn prik krijg. Als ik dan tenminste ook de garantie krijg voor een tweede”, laat iemand weten. Maar een ander vertrouwt het niet helemaal: ,,Volg de instructies van de fabrikant op en geef die tweede prik na drie weken. Ga alsjeblieft niet zelf experimenteren. Ik voel me toch al een proefkonijn.”

De deelnemers zijn ook verdeeld over de vraag of de volgorde van vaccineren op het moment wel eerlijk gaat. ,,Ik werk in de gehandicaptenzorg en heb nog niks gehad. Terwijl iemand van 95 al wel zijn tweede inenting heeft gekregen.” Ook anderen vragen zich af waarom ouderen eerst en de werkenden pas later aan de beurt komen. Een 67-jarige heeft ook haast. ,,Momenteel is mijn enige uitje het ziekenhuis. Ik wil graag nog leuke dingen doen voor ik dood ga.”

Het merendeel vindt het wel een goed idee als het leger wordt ingezet bij de vaccinatiecampagne, zodat de Nederlanders die het het hardste nodig hebben toch een prik kunnen krijgen. ,,Laat ze een mobiele campagne beginnen. Dan is het zo gepiept.” Maar of de belofte dat voor de zomer iedereen is ingeënt uitkomt, gelooft bijna niemand. ,,Ik reken nergens op”, klinkt het somber.