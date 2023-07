Met Timmermans maakt PvdA/GL dezelfde fout als D66 met Kaag

Met Timmermans als gedroomde lijsttrekker maken PvdA/GL dezelfde fout als D66 destijds met Kaag. Weer komt de progressieve elite met een regent aan die afstand tot de gewone man uitstraalt. Weer is er gekozen voor oude politiek verpakt in sluwe marketing en gezwollen retoriek, waarbij de symboolwaarde van de politieke vedette meer telt dan wat die kan doen in dit land. Weer weegt het aanzien dat carrièristen in het buitenland vergaard (zouden) hebben meer dan hun oog en hart voor Nederland.

