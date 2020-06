’Goedkope vluchten verbieden’

Bekijk ook: Spanning om minimale ticketprijs voor consument

Het is toch niet meer van deze tijd dat je voor een habbekrats (€20.-) kunt vliegen naar bijvoorbeeld Barcelona of Londen? Goedkoper dan met de schone trein. Dat zou verboden moeten worden. Op deze manier werk je oneerlijke concurrentie t.o.v. treinen en touringcars in de hand.

In de media wordt gerept om €34.- als minimumprijs te gaan hanteren bij deze vliegreizen. Als dat reëel is dan vind ik het nog een zacht prijsje. Vliegen zou wat mij betreft juist duurder moeten zijn. Minder vliegen doet het milieu goed. Dat is wel gebleken bij de coronalockdown. Er werd hoegenaamd niet meer gevlogen en de kwaliteit van het luchtruim werd aanzienlijk beter. Daar zouden we wat van kunnen leren. Bijvoorbeeld alle Europese bestemmingen niet meer bevliegen. Daar ben ik voor!

Aad van der Gulik, Lisse