We vroegen RS Metaal in Hoofddorp of ze de poten konden verlengen en wat dat kostte. De directeur zei: ik doe het gratis. En dat in een tijd dat ondernemers het zo moeilijk hebben! Mijn vrouw kreeg van emotie spontaan een huilbui. Veel dank RS Metaal.

Cor Gaarenstroom

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via [email protected] voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.