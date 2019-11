Toen een joods restaurant in Amsterdam de gevolgen van discriminatie, racisme ondervond. Waren er toen Kamervragen? Is het nu zo jammerlijk gesteld in Nederland dat kleur-discriminatie anders wordt beoordeeld dan religie-discriminatie?

Voetbal is geen voetbal meer... Miljarden gaan er in om. Supporters: zij dienen hun maten/voetballiefhebbers die idioot gedrag vertonen, tot de orde te roepen. Racisme is niet uit te roeien. Discriminatie wel. Mannen/vrouwen in dezelfde beroepsgroep die niet gelijk betaald worden, etc.

Vergrijzing en de kosten? Is dat nu discriminatie pur sang of niet? Asielzoekers en de kosten? Is dat nu discriminatie of niet?

Discriminatie/racisme staat nu hoog op de politieke agenda, maar wat zijn de sancties? Huilende voetballers die uitgescholden worden, huilende joodse mensen. Nederland is een land waar het goed is, fijn is, en ík doe een oproep: Geef iets meer om elkaar, dan komt het voor elkaar.

W. Schaap-de Jonge, Papendrecht