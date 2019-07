Kamperen is een feest

Ik ben op 2 augustus jarig en vorig jaar waren we in de Ardennen. 's Morgens hoorde ik al heel vroeg gefluister, wat gestommel en ik kreeg een handdoek over mijn hoofd en moest in bed blijven.

Na een tijdje kwamen ze zingend bij mij aan bed, werd ik bij de hand genomen en moest met bedekt hoofd cadeautjes zoeken in de tent. Dat was spannend... Nee oma niet hier, je bent koud, ja nu wordt je warmer, geweldig. Vier jochies 7, 8 en twee van 9 jaar!! Ze hadden samen slingers in de tent opgehangen, papieren bloemen en de tafel gezellig gedekt. Eén groot feest waar ik met dankbaarheid aan terugdenk.

Wennie Michels