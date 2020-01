Brief 1 ’Leraren hebben al hun zin gekregen’

Bekijk ook: Grote steden krijgen extra geld voor aanpak lerarentekort

Sommigen staken overigens niet maar zien het ook als twee extra vrije dagen. Als je zelf een keertje vrij wil hebben voor je kind is dat bijna nooit mogelijk. Missen ze dan veel? Kunnen wij als ouders daar ook voor gaan staken? De scholen met een continue-rooster waar mijn kind op zit, maar ook andere scholen hebben in de klas een eetpauze van 10 minuten. Leerkrachten gaan wel elders eten. Ik krijg iedere dag eten en/of drinken terug, omdat de tijd om was. Is het niet gezonder voor de kinderen als ze rustig kunnen eten en drinken of missen ze dan weer veel als ze er 5 minuten langer over doen? Ik ben voor een staking van ouders en kan geen begrip meer opbrengen voor de leerkrachten. Ze hebben toch al hun zin qua salaris.

Djay Rop

