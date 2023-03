Brief 1 ’Negatieve uitzending VI’

Bekijk ook: Rutte hard aangepakt bij VI

Vooral de rol van Wilfred Genee was walgelijk, met name omdat hij zijn gespreksleiders rol ondergeschikt maakte aan zijn drang om publiekelijk te scoren over rug van Mark Rutte. Overigens stond deze hele uitzending bol van het negativisme, van het op populistische manier van scoren ten nadele van Rutte. Mijn positieve waardering voor het programma en met name de heren Genee en Derksen is met meer dan de helft afgenomen.

Geert Boogaard

