’Schande dat Sywert-deal is doorgezet’

Het rapport is er. Waar blijft het debat in de Tweede Kamer? Het is duidelijk dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft gefaald. Terwijl er ruim voldoende mondkapjes waren, liet minister De Jonge in de Kamer het geloof in schrijnende tekorten bestaan, schrijft Rene Valkema.