Watersport milieubewust

Een lezer was deze zomer op een camping in Friesland en constateerde boten met stinkende dieselmotoren, buitenboordmotoren met grote rookwolken en 'uren' wachten voor een brug die open moet om schepen door te laten. Verder heeft hij geconstateerd dat ontlasting en douchewater direct in het water worden geloosd. Wat een onzin. Deze lezer weet niet dat veel bruggen vaste openingstijden hebben en snelle schepen slechts in bepaalde delen van het water de gashandel open mogen draaien. En hij weet ook niet dat veel boten een septic tank hebben.

Jetty Harte