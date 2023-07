’Koolmees faalt bij NS’

Wouter Koolmees, alweer een D66’er, wil de treinkaartjes in de spits fors duurder maken. De hardwerkende Nederlander en studerende kinderen worden door deze maatregel keihard geraakt. Ze zijn afhankelijk van deze reistijden en kunnen niet anders op hun werk of school komen. Dat dringt tot Koolmees niet door.

Het is niet normaal dat D66 op deze manier de burger weer keihard in zijn beurs weet te raken. Koolmees is, middels de banencarrousel, op de deze post terecht gekomen met als taak de NS weer goed bereikbaar te maken voor de ’gewone’ reiziger. We zien nu wat ervan terecht komt. Helemaal niets dus!

Joost Dirckx, Weert