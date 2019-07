Daar sta je dan met voorbij racende auto’s en ook nog 38 graden, pfff... De sleepwagen was er binnen 20 minuten en ik mocht gelijk in de koele cabine van de vriendelijke chauffeur. Werd naar het ANWB service centrum vervoerd, waar ook zeer behulpzame mensen werken. De dynamo was kapot en kon gelijk gerepareerd worden. Al met al een avontuur wat dankzij de uitstekende ANWB geweldig is opgelost.

Ellis Leemberg-Linnenkamp