’EU niet eensgezind over Rusland’

Maar daarvoor is wel de instemming nodig van álle lidstaten. En daar gaat het al direct mis, want de pro-russische Hongaarse premier Orban was bij het beraad niet eens aanwezig en zal daar zeker niet mee instemmen. Deze ’eigenheimer’ denkt daar nu eenmaal anders over en staat in Europa nu eenmaal bekend als dwarsligger. Premier Rutte is echter niet bang voor dwarsliggers, zegt hij. Hij verwacht dat de EU -net als bij de bezetting van de Krim- 'snel en eensgezind' zal optreden. Ik weet niet of hij met die uitspraak de lachers op zijn hand kreeg. Want hoe het ondanks die stoere taal met de Krim afliep weten we inmiddels. Dat land is voorgoed voor Europa verloren en stevig in Russische handen. Daar weten ze -helaas- wel hoe ze snel en eensgezind moeten handelen.

Jan Muijs, Tilburg