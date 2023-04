’Bouw kerncentrales’

De bodem wordt volgestort met beton voor hoge windturbines. Organisaties als Greenpeace en D66 en de Partij voor de Dieren blijven stil, terwijl de biodiversiteit, cruciaal voor ons klimaat, om zeep wordt geholpen. Dan hebben we het niet eens over onze vissers. Finland is wijzer met de bouw van een grote kerncentrale, goed voor 30% van de stroomvervoorziening.

Niek Gahrmann