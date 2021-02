De Kwestie: ’Wie voetbalt in Qatar, moet voor altijd zwijgen’

De reageerders op De Kwestie zijn op een handjevol na unaniem in hun oordeel: niet gaan! Peter777 zegt het zo: „Wegblijven daar! Een andere optie is er simpelweg niet.” Hij volgt volledig de woorden van Johan Derksen. „Het is exact zoals hij het heeft verwoord. Als je dat niet snapt, is er toch echt tijdens je ontwikkeling als mens iets grondig misgegaan. Met deze ellende moet je je niet willen associëren. En dit zeg ik als voetballiefhebber.”

Geld

Het is wel duidelijk waarom het WK aan Qatar werd toegewezen: niet om het voetbal in de Arabische wereld te promoten, welnee... „De warmte zelf is ondraaglijk, er zijn weinig voetbalfaciliteiten... blijft dus over: geld! Talloze geldmagnaten vanuit die zandbak zien voetbal als een ’speeltje’ naast de vele auto’s en boten die ze al bezitten. Dat een voetbalorganisatie zich dan door het vele geld, lees corruptie, laat verleiden om daar een WK te organiseren zegt eigenlijk alles”, zegt Critimasterforall.

De oproep tot een boycot komt wel wat laat, signaleert C_vanstek: „Eigenlijk wist iedereen al wat zich daar 10 jaar lang afspeelde bij de bouw van stadions. Men ging vrolijk door, ook na het opstappen van Blatter. In die 10 jaar zijn er in de Arabische wereld sporten bij gekomen die daar hun evenementen houden: Formule 1, golf, wielrennen, beachvoetbal... iedereen heeft een berg boter op zijn hoofd en kijkt de andere kant op.”

Veel reageerders vinden dat de voetballers, die zo vooraan stonden om Johan Derksen aan te spreken op zijn Akwasi-grap, nu ook zich moeten laten gelden. Gwit1054 is geërgerd: „Waar blijven nu al die duur betaalde voetballers met hun protest? Bij Black Lives Matter loopt iedereen voorop, maar bij ’all lives matter’ zoals in Qatar zie ik niemand voorop lopen! Stukje eigen belang misschien?” Waanders49 verwijst nog even weinig subtiel naar de reacties na de dood van George Floyd in de VS: „Als er door het nieuws iets gemeld wordt over een zwarte crimineel dan zijn ze ineens bijdehand; en nu muisstil... Wie weet komt het verstand nog.”

"Als ze daar naartoe gaan om wat balletjes te trappen, laat die gasten er dan ook blijven"

Amnesty International (en minister Blok van Buitenlandse Zaken) staan echter niet helemaal alleen in hun reserve tegen een boycot. Ook Kue_b twijfel aan het nut: „Nee, niet wegblijven. 10 jaar geleden is er een keuze gemaakt voor Qatar. Ondanks dat dit door criminele FIFA-leden is gebeurd, is deze keuze gemaakt en had men toen al kunnen weten dat dit niet goed zou gaan. Ondanks dat is toch deze keuze gemaakt. Dus wat mij betreft gewoon doorgaan, maak van voetbal geen politiek steekspel.”

Vingertje

En mocht je toch besluiten tot een boycot, weet dan dat dat weinig zin heeft als je de enige bent, zegt Marnixboots: „Alleen als dit met alle of vele Europese landen gebeurt. Anders is dat geen reële optie om impact te maken.” K75_anbe vindt dat de spelers dat zelf uit moeten maken: „Maar als ze daar naartoe gaan om wat balletjes te trappen, laat die gasten er dan ook blijven. Dan zijn wij er in een keer vanaf.”

D. Buurs vindt dat deelname aan het toernooi voetballers diskwalificeert voor welk vermanende vingertje dan ook. „Als men daar gaat voetballen, mag men nooit meer met het vingertje naar een ander wijzen, nooit meer racisme benoemen en moet men voor altijd zwijgen.” Dr_Fill hoort tot hetzelfde kamp: „Sport verbroedert, maar bij voetbal gaan ze over lijken. Komen ze pas in actie als het aantal doden de 10.000 gepasseerd is? Dit is de dikke vinger naar de nabestaanden van de reeds overleden arbeidsmigranten/slaven. Minister Blok moet niet naar Qatar om ze daar onder druk te zetten. Stuur Akwasi maar!”

Principes

De Twentenaar twijfelt toch aan de effectiviteit van een boycot: „Er heerst wel zoveel corruptie in die voetbalwereld. Laat dat spelletje balletjetrap maar gewoon doorgaan, anders zijn al die mensen ook nog voor niets gestorven.” Binair1010 is het daarmee grondig oneens: „Lulkoek! Het zal de wereld op zijn grondvesten laten schudden als je principes hebt als voetballanden zijnde; als je nu zegt ’daar voetballen wij niet!’ Punt.”

Voor Johan_dewitt1960 tenslotte komt de boycotvraag misschien wat te vroeg: „Ze zullen zich eerst moeten plaatsen en dat zie ik onder de huidige ’tikkie-breed, tikkie-terug’-bondspannenkoek nog niet gebeuren.”