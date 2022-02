Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Frits Bosch, socioloog en econoom ’Schiet niet automatisch in kramp bij knipoog’

Handtastelijkheden op de werkvloer. Frits Bosch: „Je zou haast aannemen dat het een vaststaande mannelijke eigenschap is om zich aan vrouwen te vergrijpen.” Ⓒ 123rf

Wat bezielt de man die dickpics stuurt naar vrouwelijke collega’s, of zijn handen niet kan thuishouden? Het is de vraag die veelbesproken wordt na de zoveelste #metoo-onthulling, maar waarop het antwoord niet eenduidig is. Frits Bosch vindt het opvallend dat mannen veelal zwijgen.