Daarom een tweedehands gevonden, echter zonder handleiding. Een berichtje naar Miele Nederland die omgaand een complete handleiding stuurde met nog wat tips. Dat is service!

Rina Leek, Heerhugowaard

