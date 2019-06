Als ervaren journalist ben ik wel wat gewend als het gaat om schokkend beeld. Toch draaide mijn maag zich om toen ik woensdag de indringende foto zag van de verdronken migrant bij de Amerikaanse grens met zijn dochtertje in zijn T-shirt tegen zich aangedrukt. Het was het beeld van een vader die wanhopig zijn kind had willen beschermen, maar dat niet kon.