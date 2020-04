’Allen met klachten testen’

Ook worden er nog steeds geen serologische onderzoeken gedaan om een beeld te krijgen over de door het RIVM geroemde groepsimmuniteitsprincipe. Nu weet niemand welke aandoening hij heeft gehad en daardoor komt er nog steeds geen duidelijkheid voor de bevolking. Ga iedereen met klachten testen. Ga alle zorgmedewerkers testen, beter beschermen en laat iedereen die een griep- of coronabeeld had ook serologisch onderzoeken. Wij zijn nu vier weken verder en nog steeds blijven we aanmodderen.

R. van de Kimmenade,

waarnemend huisarts, Mierlo