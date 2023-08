’Afschaffen cum laude slechte zaak’

Ik heb mijn roeping altijd met veel passie uitgeoefend, niet als hoogleraar of als baanbrekend wetenschapper, maar als bevlogen arts, altijd benaderbaar en met hart voor mijn patiënten en volgens mij gaat het daar nu juist om.

Het is goed om met cijfers beoordeeld te worden, het kan een prikkel betekenen om beter je best te doen; het mag nooit een aanleiding zijn om achterover te leunen. We moeten eens ophouden om jongeren frustratieloos te laten opgroeien, ze aldoor te prijzen.

Hoe je het nu draait of keert, er komt altijd een moment in het leven, waarop het niet gaat, zoals je had gewild en dat is goed. Ook omgaan met dingen die tegenzitten is een kunst, een talent.

Je leert niet van louter veren in je kont; af en toe uitgefoeterd worden werkt louterend en is pedagogisch prima.Rectoren Magnifici, denk nog een keertje na.

Peter Hamers, Haarlem

gynaecoloog in ruste