’Alleenstaande veertigers vergeten’

Wij haalden onze sociale contacten op de werkvloer en in vrije tijd in de horeca, de bioscoop etc. Alles buitenshuis. Nu zijn wij aangewezen tot vrijwel 24 uur per dag in huis. Alleen, en dan af en toe een ommetje met een kennis. Hoe denkt men dat wij ons inmiddels voelen?

Niet iedereen van onze leeftijd is getrouwd, woont samen of heeft inwonende kinderen. En nee, wij zijn niet het type mens dat het grootste deel van onze vrije tijd thuis verblijft.Wij zoeken altijd mensen op, wij leven, wij gaan er op uit. En ja, deze groep is de laatste 15 jaar steeds groter geworden. Wanneer lees of hoor ik nu hier over? Ik zeg het eerlijk, ik en vele met mij voelen zich inmiddels niet meer lekker in het vel.

Helaas gaat deze coronaperiode nog lang duren. Ik hoop, voor iedereen, dat het snel voorbij zal zijn. Maar dat wij geheel doodgezwegen worden ergert mij enorm.

Elaine