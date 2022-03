’Druk op site fiscus’

Vanaf 1 maart kun je je belastingaangifte weer digitaal invullen, tenminste, dat zegt de Belastingdienst. Maar als je op 1 maart om 00.00 uur probeert in te loggen op de site is die al overbelast! Dus log je de volgende ochtend om iets over zessen opnieuw in en dan lukt het wel. Maar je moet soms nog wat uitzoeken, dus probeer je het een paar uur later nog eens. Weer overbelast! Kan die belastingdienst nu eens zorgen voor extra capaciteit?

Erlend Josephy, Arnhem