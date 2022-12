Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Bij1 bewijst: identiteitspolitiek moet gedumpt op de vuilnisbelt van 2022

Door Roderick Veelo

Als ik bij machte was om iets in 2022 achter te laten dan zou het identiteitspolitiek zijn. Dat is alle beleid gericht op de groepsindeling van Nederland naar huidskleur, culturele afkomst, seksuele geaardheid en gender. Zonder deze indeling wordt het volgend jaar weer leuk op het werk, het museumbezoek trekt aan en 2023 wordt vooral een heel stuk vriendelijker en vrediger.