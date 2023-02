Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlandse Zaken Ophemelen van onverzettelijke Zelenski is op het randje

Door FRANK VAN VLIET Kopieer naar clipboard

Een popster, een held, ja bijna God, daalde onlangs neer in de Europese hoofdsteden waar koningen, presidenten en premiers zich voor fotografen verdrongen om maar een stukje van zijn glorie mee te pikken. Zelfs de Britse vorst Charles III ging mee in het ophemelen van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Die kreeg te horen dat de vorst „zeer bezorgd over hem is.” Nu is de soms wat warrige milieufanaat dat ook over bomen, maar dat terzijde. Het geknuffel was allemaal op het randje.