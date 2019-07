’Bedankt Leeuwinnen’

Met een discutabele penalty versloeg het toch al gedoodverfde USA-damesvoetbal-elftal onze Leeuwinnen en verlengde voor de vierde maal haar wereldtitel. De druiven zijn dan zuur voor ons nationale damesvoetbal-elftal maar door de tranen kwam gelukkig al snel de trots dat zij met hun welverdiende zilveren plaats voortaan mee gaan zullen tellen op de wereldranglijst.

Chapeau van alle supporters voor dit geweldige team dat in dit wereldtoernooi zesmaal won en helaas de finale prijs moest geven. Bedankt coach Wiegman en alle 23 speelsters voor jullie geweldig spel en inzet en ons vier weken lang een mooi toernooi hebben voorgeschoteld . We mogen met spanning en gepaste trots nu met zijn allen uit gaan kijken naar de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio waarvoor jullie nu een welverdiend ticket hebben verworven.

Rens Kuijten, Nuenen