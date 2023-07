De priesters van de God van het Klimaat bepalen wat de westerse mens wel en niet mag

Tot voor kort waren in onze Verzorgingsstaat der Nederlanden partijpolitieke agenda’s de uitdrukking van de ambities van bevolkingsgroepen. Het was vrij duidelijk wat de sociaaldemocratische partijen beoogden, of de liberale partijen, en het was duidelijk wie hun electoraat was, en hoe zij allen konden bijdragen aan dat machtige doel: het versterken van de verzorgingsstaat met veiligheid, educatie, infrastructuur, mobiliteit, gezondheidszorg, sport en vermaak, sociale vangnetten, een schoon milieu, schoon drinkwater, de Deltawerken. Maar dat is voorbij.