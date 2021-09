Waarom is nog geen minister naar India afgereisd om overdracht van Insiya te bepleiten?

Binnenland

Vernieler monument schreeuwde om aandacht: ’Veel leed bij nabestaanden na vernieling Vlinderrots’

Een 26-jarige man is woensdag door de politierechter in Haarlem veroordeeld tot een maand voorwaardelijke gevangenisstraf, met een proeftijd van twee jaar, voor het vernielen van het herdenkingsmonument voor geweldslachtoffers de Vlinderrots in Hoorn en winkeldiefstal.