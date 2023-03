Brievencompetitie Brief 3 ’Geef boeren meer geld voor hun producten’

Kopieer naar clipboard

Het duurder maken van vlees en zuivel is een goed streven.. Maar waarom krijgt de boer dan niet meer geld? Zodat hij zijn veestapel kan inkrimpen? Dan is dat probleem in een keer opgelost, denkt Annelies van der Horst.