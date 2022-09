Brief 1 ’Laag energietarief voor consument’

Premium Geld

Eindjes lastig aan elkaar te knopen? Zo hou je een huishoudboekje bij

Onze voorouders deden het al: inkomsten en uitgaven opschrijven met op de laatste bladzijde wat er aan het eind van het jaar over was (of juist niet). In deze tijd van hoge kosten, stijgende inflatie en megalomane energieprijzen, wordt een kasboek wellicht weer nodig voor het financiële overzicht.