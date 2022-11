Premium Het beste van De Telegraaf

Andere boeg en missers eruit halen Blanco vel voor pensioenstelsel

Door annemarie van gaal

Wat denkt u, zou het nieuwe pensioenstelsel nog door de Tweede Kamer komen? Tien jaar lang is er tot in den treure over vergaderd en gebakkeleid door vakbonden, politici en werkgeversorganisaties.