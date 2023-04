’Met de lente begint ook de motorherrie’

Het is weer lente, de schuur- en garagedeuren worden weer geopend. De motoren worden ontdaan van het stof en worden voorzichtig gestart voor de eerste toertocht van het jaar.

Nee, natuurlijk is niet elke motorrijder een egoïst. Maar wie is dat dan wel? De enthousiaste motorrijder die de hele buurt laat horen dat de motorfiets wordt uitlaten. Bij veel motorrijders blijft de reeds gedemonteerde uitlaatdemper (die normaal ín de uitlaat hoort te zitten) achter in de winterstalling. Kennelijk met de bedoeling om zo veel mogelijk te genieten van de demperloze uitlaatherrie. Het weglaten van de demper is wat simpel gesteld omdat zich in de meeste motoren een zogenaamde dB killer bevindt. Deze kunnen makkelijk verwijderd worden. Het is duidelijk dat een uitlaat zonder dB killer de wettelijke norm overschrijdt.

Deze motorrijders produceren heel veel herrie en veroorzaken behoorlijke overlast, vooral op dijken en in de bebouwde kom. De bestuurder hoort zelf de herrie aanzienlijk minder omdat deze een helm draagt en vaak oordopjes gebruikt. De omgeving ervaart het geluid heel anders.

T. M. Jacobs,

De Meern