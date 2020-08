Brief 1: ’Afhankelijk van de EU’

Het Pan-Europese pensioen is al jaren een wens van de EU, maar daar wilde Nederland met het goede pensioenstelsel niet aan. Jaren onderhandelen over een aanpassing van het stelsel leidde tot niets en plotseling hebben we een akkoord op het eerst zo verguisde beschikbare premiestelsel. Dat gaat plotseling als heilige graal voor iedereen gelden.

Mijn inziens is de weg vrijgemaakt voor een Europees stelsel, zodat de pensioenvermogens uit Nederland kunnen wegvloeien. Ik ben er zowat zeker van dat de deelnemers het gelag weer gaan betalen.

M. Stevens, Breda

