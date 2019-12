Uitslag stelling: ’Terecht geen vergunning’

Gezien de enorm schade die het vreugdevuur vorig jaar aanrichtte, is het volkomen terecht dat Scheveningen en Duindorp dit jaar een vergunning moesten aanvragen om de vuren te organiseren, vindt ruim driekwart. De organisatie wist echter niet op tijd aan de strengere eisen te voldoen en kreeg geen vergunning. „Logisch. Een miljoen schade, meters te hoge stapels, kannen brandstof en dan gaan huilen als de gemeente de stekker eruit trekt”, reageert iemand. „Het is een ordinaire uit de hand gelopen vervanger voor een normaal nieuwjaarsfeest. De bouwers kunnen toch een andere hobby zoeken?”

Goed dat waarnemend burgemeester Remkes niet toegaf aan de druk om de rellen in desbetreffende wijken te sussen door de vuren alsnog door te laten gaan. „Wij zijn hier niet de vrije republiek Den Haag”, stelde hij. Gelijk heeft hij, stelt driekwart van de respondenten. „Zo veel schade, angst en verdriet. Het is volledig uit de hand gelopen. Het vuur was belachelijk hoog en groot gemaakt, onbegrijpelijk dat dit werd toegestaan.” Daarom is het volgens de stemmers: „Heel verstandig om nu te laten zien wie de baas is, anders wordt Den Haag een tweede Amsterdam. Toegeven aan vernielzucht en het einde is zoek.”

Duindorp

Wel verwacht men dat de onrust van de afgelopen dagen in Duindorp waar brandjes werden aangestoken en vernielingen plaatsvonden zal toenemen. De tegenstemmers vinden het juist om deze reden niet verstandig om de openbare vreugdevuren af te lasten. „Mensen leven hiervoor, het moet doorgaan onder een toeziend oog van politie. De ingestelde regels met betrekking tot de maximale hoogte dient nageleefd te worden, maar helemaal verbieden brengt meer onrust en rellen.” Zowel voor- als tegenstemmers vrezen in ieder geval voor stevige rellen tijdens de jaarwisseling door het uitblijven van publieke vuurhopen. Daarom moet de gemeente de relschoppers volgens sommigen ’hard aanpakken, zo nodig in de cel gooien en 3 januari de deur openen’.

Slechts 40 procent betreurt het verdwijnen van deze „mooie traditie die rust geeft in de wijken.” „Wat er nu gebeurt kost meer geld en is gevaarlijker. Een ander vindt het „sneu voor de lokale jeugd.” Volgens deze respondent hebben de bouwers het vuur vorig jaar heus niet „moedwillig uit de hand laten lopen. ” Maar: „Er had beter toezicht moeten zijn. Ze wisten dat er veel wind werd verwacht.” Toch menen velen:„Wees eens wat gemoedelijker naar de jeugd, dan krijg je ook geen rellen”.

Houtkachel

Een stemmer reageert hier fel op: „Het is toch van de zotte dat die vreugdevuren er überhaupt zijn om rellen te voorkomen.” Hoewel de organisatie volgend jaar de vergunning wel hoopt te bemachtigen verwacht men niet dat dit zal gebeuren. Velen zien de vreugdevuren het liefst nooit meer terug: „Mijn moeder woont in Scheveningen en heeft nog geen cent schadevergoeding gezien.” En: „Belachelijk die vuren. Als ik mijn houtkachel stook, zeurt men om het milieu. Die lui stoken in één nacht meer dan een miljoen houtkachels.”

